Mit einem neuen Video werden die Offroad-Fähigkeiten des neuen Cybertrucks von Tesla unter Beweis gestellt. Auch ein neues Zeltkonzept soll die Attraktivität des Geländewagens weiter erhöhen.

Cybertruck durchquert "Hell’s Gate"

In einem auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlichten Video hat Tesla die Offroad-Fähigkeiten seines neuen Cybertrucks demonstriert, um das Fahrzeug als echtes Geländefahrzeug zu etablieren. Das Video zeigt, wie der elektrische Pickup die herausfordernde "Hell’s Gate"-Strecke in "Hell’s Revenge" in Moab, Utah, souverän meistert. Der Cybertruck bewältigt diese schwierige Passage scheinbar mühelos.

Am Gipfel des "Hell’s Gate" wurde der Cybertruck von zwei Cybertruck-Prototypen des Baja-Modus begrüßt, die die Strecke bereits ebenfalls gemeistert hatten. Wes Morill, leitender Ingenieur des Tesla Cybertruck, erläuterte auf X, dass der im Video gezeigte Cybertruck mit drei Motoren ausgestattet war und als Cyberbeast bezeichnet wird. Die beiden am Gipfel wartenden Baja-Cybertrucks waren hingegen mit zwei Motoren ausgerüstet. Morill betonte, dass das Cyberbeast das Geländefahren erheblich vereinfacht. Morill veröffentlichte auch ein weiteres Video des Cybertrucks, in dem das Fahrzeug dabei zu sehen ist, wie es eine als "Hot Tub" bekannte Stelle, die ebenfalls als sehr schwierig gilt, ohne große Probleme durchquert.

Hell's Revenge Hot Tub - as requested pic.twitter.com/Kh7vzxuOB5 - Wes (@wmorrill3) March 7, 2024

Offroad-Test von YouTube-Kanal kommt zu anderem Ergebnis

Der YouTube-Kanal VoyageATX zeigt in seinem Video einen Offroad-Test von Teslas Cybertruck, der im Vergleich zu Teslas eigenen Darstellungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Im Test erleidet der Cybertruck erhebliche Schäden, darunter das Abbrechen von Plastikteilen, und hat bereits mit kleineren Hindernissen Schwierigkeiten. Der Kanal vermutet, dass die Ursachen hierfür in der Software des Fahrzeugs liegen könnten, die nach Einschätzung des Testfahrers möglicherweise noch nicht vollständig ausgereift sei.

Neues "Basecamp"-Feature ermöglicht einfaches Zelten in der Natur

Vor kurzem wurde außerdem das "Basecamp" vorgestellt, ein Zeltkonzept für den Cybertruck, das diesen für längere Ausflüge in die Natur noch attraktiver machen und den Truck schnell und einfach in einen bequemen Schlafplatz in der Wildnis verwandeln soll. Für etwa 3.000 US-Dollar erhältlich, bietet das Zelt eine innovative Konstruktion: Es verfügt über ein ultraleichtes, geodätisches Luftgestell, das schnell und einfach mit einer Handpumpe aufgeblasen werden kann, womit traditionelle Zeltstangen überflüssig werden. Das Innenleben des Zelts ist in taktischem Grau mit einem Kaleidoskop-Muster gehalten und verfügt über Fenster mit Mückennetzen, die für eine angenehme Luftzirkulation sorgen. Ein zusätzlicher Schutz gegen die Elemente wird durch eine wetterfeste Außenschale und ein ausziehbares Vordach geboten. Für Komfort sorgt eine besonders weiche Matratze, und der Zugriff auf die Steckdosen der Cybertruck-Ladefläche ermöglicht das Laden von Geräten in der Wildnis. Um wertvollen Stauraum und die Reichweite des Fahrzeugs nicht zu beeinträchtigen, lässt sich das Zelt kompakt unter der Tonneau-Abdeckung verstauen. Ein spezieller "Tent Mode", der über den Touchscreen des Fahrzeugs gesteuert werden kann, soll das Campingerlebnis zusätzlich bereichern.

