Kapitalabflüsse

Grayscale will mit "Grayscale Bitcoin Mini Trust" einen neuen Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt bringen.

• Grayscale reicht S-1-Formular bei SEC ein

• Neuer Mini-Bitcoin-ETF soll für niedrigere Gebühren sorgen

• GBTC kämpft seit Januar trotz günstigem Marktumfeld mit Kapitalabflüssen



Grayscale reicht Formular für neuen Bitcoin-Spot-ETF ein

Für Grayscale lief das Jahr bisher gut, wie das Unternehmen in einer Mitteilung an die Investoren rekapituliert. Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) wurde als Bitcoin-Spot-ETF an der NYSE Arca gelistet, die Bitcoin-Preise haben neue Allzeithochs erreicht, und der Kryptosektor ist weiterhin ein dominierendes Thema in den Finanzmedien. An diese Erfolge möchte Grayscale weiter anknüpfen.

"Unser Team bleibt an der Spitze der Entwicklung des Bitcoin-ETF-Marktes. […] Es war aufregend zu sehen, wie sich der Zugang, die Ströme und die Preissteigerung von Bitcoin durch den ETF-Wrapper verbesserten." Deshalb reichte Grayscale zuletzt bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein Formular S-1 für einen neuen Bitcoin-Spot-ETF namens "Grayscale Bitcoin Mini Trust" ein.

Niedrigere Gebühren für Bitcoin-ETF

Dieser neue ETF soll deutlich niedrigere Gebühren als GBTC haben, erklärt Grayscale weiter in der Mitteilung. Erreicht werde dies durch die innovative Mechanik eines GBTC-Spin-offs. Das bedeutet, dass ein bestimmter Betrag der Bitcoin, die die GBTC-Anteile (zu einem noch festzulegenden Stichtag) decken, zur Gründung des neuen Grayscale Bitcoin Mini Trust verwendet würde, sofern die entsprechenden regulatorischen Genehmigungen vorliegen. "Wir glauben, dass dies für bestehende GBTC-Anleger von Vorteil wäre, da sie von einer niedrigeren Mischgebühr bei gleichem Bitcoin-Engagement profitieren würden, das den Besitz von GBTC- und BTC-Anteilen umfasst. Dies wäre eine aufregende Innovation für den ETF-Wrapper, denn während Abspaltungen üblich sind, hat der Markt noch nie eine Abspaltung eines handelsbasierten ETF erlebt."

GBTC kämpft mit Kapitalabflüssen

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person ist die Abspaltung Teil eines Versuchs, Anlegern ein günstigeres Engagement in Bitcoin zu ermöglichen, wie Reuters berichtet. Denn Daten des Krypto-Forschungsunternehmens BitMEX Research nach verzeichnete der GBTC seit Januar Kapitalabflüsse in Höhe von 11,05 Milliarden US-Dollar - und das, obwohl der Bitcoin auf ein Allzeithoch kletterte und Konkurrenten im gleichen Zeitraum Zuflüsse verzeichnen konnten. Laut der Einreichung muss Grayscale nun noch die Gebühren festlegen, die der Mini Trust erheben wird. Nach der Abspaltung würden sowohl GBTC als auch der Mini Trust unabhängig voneinander operieren.

Redaktion finanzen.net