• Starke Mittelzuflüsse in Bitcoin-ETFs

• Bitwise-CIO sieht weiteres Aufwärtspotenzial

• Große Marktplayer im Blick



Am Dienstag haben zehn Bitcoin-ETFs den Rekord für das kombinierte Handelsvolumen gebrochen und die Summe von 10 Milliarden US-Dollar erreicht. Das verkündete Bloombergs ETF-Experte Eric Balchunas auf der Plattform X und nannte dies einen "Meilenstein":

MILESTONE: the ten Bitcoin ETFs did $10b in volume today, smashing prev record set last Wed.. Volatility and volume go hand in hand with ETFs so not totally surprised. That said these are bananas numbers for ETfs under 2mo old. $IBIT, $FBTC, $BITB, $ARKB all w record days. pic.twitter.com/rIdbhoYifV