Bitcoin Kurs Prognose: Erst der Anfang?

Die Stimmung am Kryptomarkt ist schnell gekippt. Der Bitcoin-Kurs ist noch Anfang letzter Woche auf ein neues Allzeithoch zugesteuert, heute zeigt sich bereits ein ganz anderes Bild. Nach anderthalb Monaten ist die digitale Leitwährung heute erstmals wieder unter die 100.000 Dollar Marke gefallen, nachdem die USA den Iran angegriffen haben. Inzwischen hat der Iran auch die Straße von Hormus gesperrt. Analysten gehen daher davon aus, dass das erst der Anfang ist.

Black Monday?

Die USA haben sich in den Krieg zwischen dem Iran und Israel eingemischt und Urananreicherungsanlagen im Iran zerstört. Laut Trump könne nun Frieden einkehren. Im Iran sieht man das natürlich anders und hat auch erneute Angriffe gegen Israel gestartet. Inzwischen wurde auch die Straße von Hormus vom Iran blockiert. Über 20 % des globalen Ölhandels werden über die Meerenge abgewickelt. Zumindest bis jetzt.

BREAKING: IRAN IS CLOSING THE STRAIT OF HORMUZ!!!! — James Wynn (@JamesWynnReal) June 22, 2025

Dass die Route nun blockiert ist, dürfte nicht nur den Ölpreis und damit auch die Inflation wieder in die Höhe treiben. Viele Analysten sprechen bereits davon, dass es morgen zu einem Black Monday kommen könnte, wenn die Börsen öffnen. Dabei werden Bitcoin-Kursziele von weniger als 90.000 Dollar genannt.

The current moves are just the beginning



It’s weekend, so wait for stock opening



Much bigger red candles loading — Doctor Profit (@DrProfitCrypto) June 22, 2025

Ob es wirklich so weit bergab gehen wird, ist fraglich. Ziemlich sicher ist aber, dass sich die Korrektur morgen im Laufe des Tages fortsetzt. Abzuwarten bleibt, wie institutionelle Investoren reagieren werden.

Wird BlackRock verkaufen?

Die Bewegungen am Wochenende sind in erster Linie von Privatanlegern ausgelöst worden. Institutionelle Investoren sind am Wochenende nicht aktiv. Sie sind es aber, die die Kurse am Ende wirklich beeinflussen, da sie das große Geld in den Markt bringen – oder eben abziehen.

Das wichtigste wird daher morgen sein, die Bewegungen bei den Spot Bitcoin ETFs genau zu verfolgen. BlackRock ist hier mit Abstand der größte Emittent und wenn es hier zu einem Kapitalabfluss in Milliardenhöhe kommen sollte, ist das auf jeden Fall ein weiteres Alarmsignal.

Bleiben die Kapitalabflüsse bei den ETFs dagegen überschaubar, sollten sich auch Privatanleger überlegen, ob sie wirklich auf viel weiter fallende Kurse spekulieren wollen. An den langfristigen Prognosen ändert die aktuelle Situation ohnehin nichts. Die meisten Experten sind nach wie vor davon überzeugt, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf über eine Million Dollar steigen wird. Ein Coin, der trotz aller Unsicherheit schon morgen explodieren könnte, ist Solaxy ($SOLX). Zumindest deutet aktuell alles darauf hin.

Solaxy vor der Kursexplosion?

Für Bitcoin, Ethereum und Co. dürfte es morgen noch weiter bergab gehen. Anders sieht das allerdings bei Solaxy aus. Solaxy beendet morgen einen der erfolgreichsten Krypto-Presales überhaupt. Der native Token $SOLX ist noch für wenige Stunden im Vorverkauf erhältlich und hat inzwischen über 57 Millionen Dollar umgesetzt, womit Solaxy alle Rekorde bricht.

Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und Anleger haben hier noch die Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein. Die Layer 2 soll die Main Chain deutlich entlasten und so die Skalierbarkeit von Solana erhöhen und für mehr Stabilität sorgen. Solaxy könnte den Kryptomarkt also schon bald nachhaltig prägen.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Nicht oft ergibt sich die Gelegenheit, einen neuen Coin mit neuer Blockchain in einer so frühen Phase zu kaufen. Natürlich weiß man vorher nie, welcher Coin durch die Decke geht, allerdings ist der extrem starke Vorverkauf von Solaxy ein Hinweis dafür, dass auch der Börsenstart explosiv sein dürfte. Analysten rechnen damit, dass $SOLX nach dem Launch schnell um das 10- bis 20-fache steigt.

