Krypto News Vorschau: Es wird spannend

Die Korrektur am Kryptomarkt setzt sich fort. Nachdem Israel den Iran angegriffen und den Krieg erneut eskalieren lassen hat, haben sich in der Nacht auf Sonntag auch die USA eingemischt. Das hat dazu geführt, dass der Bitcoin-Kurs auf unter 100.000 Dollar gefallen ist. Ein Kurs, den es schon seit anderthalb Monaten nicht mehr zu sehen gegeben hat. Auch die meisten Altcoins haben ordentlich nachgegeben. Nun fragen sich Anleger, wie es weitergeht und ob es noch möglich ist, mit Kryptowährungen Renditen zu erzielen. Dabei bringt die kommende Woche spannende Entwicklungen mit sich.

Wie wird der Iran reagieren?

Trump hat verkündet, dass der Angriff der USA auf den Iran ein voller Erfolg war. Urananreicherungsanlagen sollen zerstört worden sein und die potenzielle Herstellung von Atomwaffen im Iran um Jahre zurückwerfen. Das war ursprünglich auch das Ziel. Geht es nach Trump, wäre jetzt die Zeit, Friedensverhandlungen zu führen.

Es überrascht allerdings nicht, dass im Iran nun niemand etwas vom Frieden wissen will. Der Iran hat bereits mit Gegenangriffen auf Israel reagiert und auch den USA Konsequenzen angedroht. Inzwischen steht die Vermutung im Raum, dass der Iran die Straße von Hormus blockieren könnte.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Meeresrouten für den globalen Ölhandel. Das würde nicht nur den Ölpreis weiter in die Höhe treiben, sondern wohl auch die Inflation wieder außer Kontrolle geraten lassen. Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen braucht man sich in nächster Zeit also nicht zu machen.

Es bleibt abzuwarten, wie der Iran nun tatsächlich reagieren wird. Es wird erwartet, dass es morgen mit dem Öffnen der Börsen weitere negative Auswirkungen auf die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. zu sehen geben wird. Die Reaktion der institutionellen Investoren wird Aufschluss darüber geben, wo die Reise hingeht. Solaxy ($SOLX) ist dagegen einer der wenigen Altcoins, der morgen dennoch explodieren könnte.

Solaxy vor dem Mega-Launch?

Während es für den breiten Kryptomarkt morgen weiter bergab gehen dürfte, könnte Solaxy einen Raketenstart hinlegen. Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und hat damit in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt. Vor allem, weil die Nachfrage nach dem nativen Token $SOLX explodiert ist. $SOLX ist noch für wenige Stunden im Vorverkauf erhältlich und hat schon jetzt alle Rekorde gebrochen.

Anleger haben bereits $SOLX-Token im Wert von fast 57 Millionen Dollar gekauft. Damit legt Solaxy eines der erfolgreichsten ICOs in der Krypto-Geschichte hin und Analysten vermuten daher einen ebenso erfolgreichen Börsenstart.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Die hohe Nachfrage während des Presales und das einzigartige Konzept legen die Vermutung nahe, dass Solaxy schon bald ein Milliarden Dollar Projekt werden könnte. Für frühe Investoren würde das extrem hohe Renditen bedeuten. Allerdings schließt sich das Zeitfenster, um die $SOLX-Token noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Der Countdown auf der Website zeigt nur noch 20 Stunden an.

