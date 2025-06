USA im Krieg: Bitcoin unter 100.000 Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit Donald Trump erneut ins Weiße Haus eingezogen ist, nehmen die globalen Spannungen spürbar zu. Erst haben neue US-Strafzölle die Finanzmärkte im April erschüttert, nun sorgt ein eskalierender Konflikt im Nahen Osten für Unruhe. Die USA haben sich aktiv in den Streit zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet, mit unmittelbaren Folgen. An den Börsen geht es erneut bergab. Auch Bitcoin ist unter Druck geraten und fiel erstmals seit über einem Monat wieder unter die Marke von 100.000 Dollar.

USA greifen iranische Atomanlagen an

Lange wurde spekuliert, ob sich die Vereinigten Staaten militärisch einmischen würden, nun weiss man es. In der Nacht auf Sonntag haben US-Streitkräfte laut mehreren Medienberichten gezielt Atomanlagen im Iran bombardiert. Besonders betroffen sollen Urananreicherungsanlagen sein, deren Zerstörung die iranische Atomwaffenentwicklung um Jahre zurückwerfen könnte.

Trump selbst verkündete auf X (vormals Twitter), dass die Mission ein voller Erfolg gewesen sei und nun der richtige Zeitpunkt für Frieden gekommen sei:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1936573183634645387

Im Iran sieht man das jedoch ganz anders. Von Friedensgesprächen will dort nach dem Angriff niemand etwas wissen. Im Gegenteil. Die Angst wächst, dass Teheran mit einer Blockade der Straße von Hormus reagiert, einer der wichtigsten Seehandelsrouten für Erdöl weltweit.

Rund 20 % des globalen Ölhandels laufen durch diese Meerenge. Eine Blockade hätte drastische Auswirkungen auf Energiepreise und Inflation und somit auch auf die Finanzmärkte. Bereits jetzt spiegeln die Märkte diese Unsicherheit wider.

Bitcoin rutscht unter 100.000 Dollar

Trotz des Wochenendes, an dem institutionelle Anleger traditionell kaum aktiv sind, reagierte der Kryptomarkt unmittelbar auf die Nachricht. Der Bitcoin-Kurs fiel unter die wichtige 100.000 Dollar Marke. Ein Dämpfer für die Rallye, die noch vor Kurzem in Richtung Allzeithoch lief.

(Bitcoin-Kursentwicklung im letzten Monat – Quelle: Coinmarketcap)

Analysten gehen davon aus, dass der Kursrutsch noch nicht vorbei ist. Einige sehen kurzfristig ein mögliches Ziel bei 90.000 Dollar. Ob institutionelle Investoren am Montag die Gelegenheit nutzen und bei Kursen unter 100.000 Dollar zugreifen, oder ob sich die Abwärtsbewegung fortsetzt, wird sich bald zeigen.

Der Mix aus geopolitischer Unsicherheit, Inflationsängsten und hohen Zinsen belastet nicht nur Aktien, sondern auch den Kryptomarkt. Entscheidend wird sein, ob Bitcoin seine Rolle als „digitales Gold“ behaupten kann, oder ob Investoren erneut in Panik verfallen.

Klar ist, die kommenden Jahre unter Trump dürften wirtschaftlich turbulent bleiben. Auch wenn er sich öffentlich als Bitcoin-Befürworter zeigt und selbst investiert ist, seine politische Agenda bringt kaum Stabilität an die Märkte. Umso bullsher ist die Stimmung dagegen bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

