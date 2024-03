OPEC: Beschlossene Förderkürzung nur in Teilen umgesetzt

Citigroup-Analysten geben Ausblick: So geht es für Gold und Öl bis 2025 weiter

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Heute im Fokus

NIO kommt bei Entwicklung besserer Batterien voran. IEA warnt vor Angebotsdefizit auf globalem Ölmarkt. Shell will Kohlenstoffemissionen langsamer senken. Greenpeace mit Protestaktion vor DWS-Zentrale. AB InBev-Aktie vom Handel ausgesetzt. NEL und Partner erhalten Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe. VW will im Volumengeschäft weiter wachsen.