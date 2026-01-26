DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.661 +2,7%Euro1,1791 -0,5%Öl66,74 -5,6%Gold4.661 -4,2%
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.843 Pkt - Prosieben und Baywa im Minus

02.02.26 22:28 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Montagabend nicht viel getan. Prosiebensat1 wurden 0,5 Prozent schwächer gestellt, allerdings ohne großen Umsatz, wie ein Händler von Lang & Schwarz einräumte. Der Medienkonzern hatte für 2025 einen Rückgang sowohl bei Umsatz als auch operativem Gewinn gemeldet. Die eigene Erwartung wurde teilweise verfehlt.

Baywa wurden 1,5 Prozent schwächer getaxt - aber ebenfalls bei nur geringen Umsätzen. Der Agrarkonzern hatte vor Gegenwind für seinen Sanierungsplan wegen der Marktentwicklung bei erneuerbaren Energien gewarnt. Der Konzern sieht aufgrund der Marktentwicklung in den USA und Europa die Möglichkeit, dass es zu wesentlichen Abweichungen bei der Geschäftsplanung der Erneuerbaren-Tochter Baywa r.e. kommen könnte. "Hier ist aber schon viel Negatives eingepreist", sagte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.843 24.798 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 16:29 ET (21:29 GMT)

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
mehr Analysen