EQS-Adhoc: BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG

09.01.26 18:19 Uhr
EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie
BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG

09.01.2026 / 18:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Veränderung im Vorstand der BayWa AG

Der Aufsichtsrat der BayWa AG und der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Herr Dr. Frank Hiller, haben sich darauf verständigt, dass Herr Dr. Frank Hiller mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Das Dienstverhältnis von Herrn Dr. Frank Hiller endet zum 31. Juli 2026. Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden an die bestehenden Mitglieder des Vorstandsgremiums delegiert. Die Restrukturierung ist im Plan und wird unvermindert fortgesetzt.

 

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de


Ende der Insiderinformation

09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: investorrelations@baywa.de
Internet: www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
WKN: 519406, 519400, A351PD
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2258086

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258086  09.01.2026 CET/CEST

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
