EQS-Adhoc: BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG
EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung im Vorstand der BayWa AG
Der Aufsichtsrat der BayWa AG und der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Herr Dr. Frank Hiller, haben sich darauf verständigt, dass Herr Dr. Frank Hiller mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Das Dienstverhältnis von Herrn Dr. Frank Hiller endet zum 31. Juli 2026. Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden an die bestehenden Mitglieder des Vorstandsgremiums delegiert. Die Restrukturierung ist im Plan und wird unvermindert fortgesetzt.
Kontakt:Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de
Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de
Ende der Insiderinformation
09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@baywa.de
|Internet:
|www.baywa.com
|ISIN:
|DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
|WKN:
|519406, 519400, A351PD
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2258086
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258086 09.01.2026 CET/CEST
