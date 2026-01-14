TotalEnergies Aktie
Marktkap. 123,06 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Dank eines starken Geschäfts mit der Verarbeitung von Öl und Gas habe der Cashflow des Öl- und Gaskonzerns im Schlussquartal 2025 positiv überrascht, schrieb Mark Wilson am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,48 €
|Abst. Kursziel*:
16,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,79%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|11:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:16
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.