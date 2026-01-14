DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,28 +0,2%Gold 4.725 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Hypoport-Aktie zweistellig im Minus: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal Hypoport-Aktie zweistellig im Minus: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal
Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,51 EUR +0,49 EUR +0,87 %
STU
66,16 USD +0,49 USD +0,75 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 123,06 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

11:16 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
56,51 EUR 0,49 EUR 0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Dank eines starken Geschäfts mit der Verarbeitung von Öl und Gas habe der Cashflow des Öl- und Gaskonzerns im Schlussquartal 2025 positiv überrascht, schrieb Mark Wilson am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,48 €		 Abst. Kursziel*:
16,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,79%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

11:16 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Viertes Quartal TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise TotalEnergies-Aktie fester: Produktionssteigerung kompensiert schwächere Preise
dpa-afx Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Benzinga TotalEnergies Strengthens Portfolio With Bahrain JV, Nigeria Sale
EN, TOTAL Bahrain: TotalEnergies and Bapco Energies Launch BxT Trading, a New Player in the Trading of Petroleum Products in the Middle East
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies Signs a Sale and Purchase Agreement in view of Divesting its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
EN, TOTAL Lebanon: TotalEnergies enters Block 8 offshore exploration permit
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Amazon, Palantir, TotalEnergies and MIND Technology
Zacks Top Research Reports for Amazon.com, Palantir & TotalEnergies
Business Times TotalEnergies sues Charge+ over sale of EV charging assets
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen