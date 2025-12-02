DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +6,0%Nas23.459 +0,8%Bitcoin79.058 +6,3%Euro1,1605 ±-0,0%Öl62,83 -0,8%Gold4.193 -0,9%
Gerüchte um Milliarden-Deal

Marvell-Aktie steigt nach Berichten über milliardenschwere Übernahme von Celestial AI

02.12.25 17:09 Uhr
Marvell-Aktie an der NASDAQ gefragt: Fortgeschrittene Gespräche zum milliardenschweren Kauf von Chip-Startup Celestial AI | finanzen.net

Der US-Chiphersteller Marvell Technology befindet sich einem Medienbericht zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme des Chip-Startups Celestial AI.

• Marvell führt wohl fortgeschrittene Gespräche über den Kauf von Celestial AI
• Potenzieller Kaufpreis wird auf mehrere Milliarden US-Dollar geschätzt
• Celestial AI ist auf photonische Technologien spezialisiert

Marvell plant milliardenschwere Stärkung des KI-Portfolios

Die Marvell Technology-Aktie verzeichnet am Dienstag eine positive Kursentwicklung und notiert an der NASDAQ zeitweise 1,96 Prozent höher bei 92,89 US-Dollar. Auslöser war ein Bericht des Nachrichtenportals The Information, wonach der Chiphersteller Marvell Technology in fortgeschrittenen Gesprächen steht, das Chip-Startup Celestial AI zu übernehmen.

Die Transaktion soll dem Bericht zufolge in Form einer Bar- und Aktienvereinbarung erfolgen. Der Gesamtwert des Deals, einschließlich möglicher Earnouts, die an das Erreichen von Produktmeilensteinen geknüpft sind, könnte über 5 Milliarden US-Dollar liegen. Eine offizielle Ankündigung der Übernahme könnte laut dem Bericht bereits am Dienstag erfolgen.

Weder Marvell noch Celestial AI haben sich bislang öffentlich zu den Berichten geäußert. Marvell Technology verfügt über eine Marktkapitalisierung von 78,54 Milliarden US-Dollar und konkurriert im Bereich der kundenspezifischen Chip- und Netzwerkgeschäfte mit dem größeren Rivalen Broadcom.

Fokus auf Photonik-Technologie für KI-Anwendungen

Die potenzielle Übernahme von Celestial AI würde Marvells Portfolio im Hinblick auf die hohe und anhaltende Nachfrage nach Rechenleistung stärken. Celestial AI ist ein Startup, das auf Photonik-Technologie setzt. Diese Technologie nutzt Licht anstelle elektrischer Signale, um besonders schnelle Verbindungen zwischen KI-Computing-Chips und Speicherchips herzustellen.

Das Startup wurde unter anderem von einer Einheit von Advanced Micro Devices (AMD) unterstützt und hat im März 250 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingesammelt, womit sich das gesamte eingeworbene Kapital laut Reuters auf 515 Millionen US-Dollar beläuft. Der CEO von Intel, Lip-Bu Tan, ist Mitglied des Verwaltungsrats von Celestial AI.

Redaktion finanzen.net

