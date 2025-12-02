DAX23.689 +0,4%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.515 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,00 -0,5%Gold4.185 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner! Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner!
Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Lohn steigt

Tesla-Aktie stabil: Gehälter in Grünheide um vier Prozent erhöht

02.12.25 16:27 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla wenig bewegt: Mehr Geld für Mitarbeiter - Löhne in Grünheide werden angehoben | finanzen.net

Der US-Autobauer Tesla erhöht die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sogenannten Gigafactory in Grünheide um vier Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
372,30 EUR 5,25 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Unternehmen mitteilte, gilt die Erhöhung rückwirkend seit dem 1. Dezember.

"Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir diese Anpassung eigenständig und ohne gewerkschaftlichen Einfluss umgesetzt. Sie basiert wie auch in den vergangenen Jahren auf unserem Versprechen an unsere Mitarbeitenden, die Gehälter regelmäßig zu überprüfen", sagte Personalchef Erik Demmler einer Mitteilung zufolge.

Wer­bung

Die IG Metall fordert weiterhin die Einführung eines Tarifvertrags bei Tesla. "Die Lohnerhöhung bei Tesla ist absolut berechtigt und auch notwendig, das haben sich die Beschäftigten verdient", sagte Jan Otto, Bezirksleiter der Gewerkschaft für Berlin, Brandenburg und Sachsen. "Allerdings bleibt die Bezahlung bei Tesla auch nach dieser Lohnerhöhung weiterhin deutlich hinter dem branchenüblichen Niveau in der Autoindustrie in Deutschland zurück."

IG Metall: Tesla-Vergleich zu Jahresentgelt irreführend

Bei Tesla gibt es bislang keinen Tarifvertrag, der Elektroautobauer wehrt sich vehement dagegen. Auch deswegen ist das Verhältnis zwischen Tesla und der Gewerkschaft IG Metall angespannt.

Laut Tesla liegt das Einstiegsjahresgehalt von Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern nach der Erhöhung "nun rund 6.000 Euro über dem einschlägigen tariflichen Jahresentgelt, welches für Berlin, Brandenburg und Sachsen gilt". Das seien 14,5 Prozent mehr als der Tariflohn.

Wer­bung

Nach Ansicht der IG Metall ist dieser Vergleich irreführend. "Die Tesla-Geschäftsführung redet den Tarifvertrag schlecht, indem sie dessen niedrigste Entgeltgruppe heranzieht. In Automobilwerken sind die untersten beiden Entgeltgruppen aber gar nicht vergeben", sagte Bezirksleiter Otto. "Wenn man noch die längeren Arbeitszeiten bei Tesla berücksichtigt, liegt der Abstand zum Tarifvertrag bei 30 bis 35 Prozent."

Die einseitige Ankündigung von Lohnerhöhungen durch eine Firmenleitung ersetze keinen Tarifvertrag, in dem weit mehr geregelt werden könne, sagte Otto. Zuletzt forderte die Gewerkschaft beispielsweise die Zahlung eines Weihnachtsgeldes von mindestens 1.500 Euro.

Die Tesla-Aktie fällt an der NASDAQ zeitweise um 0,14 Prozent auf 429,56 US-Dollar.

/nif/DP/nas

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen