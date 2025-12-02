DAX23.668 +0,3%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1617 +0,1%Öl63,24 -0,1%Gold4.214 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie
Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Experten-Einschätzung

Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

02.12.25 09:39 Uhr
Neuer Blick auf die Bayer-Aktie: Analyse von JP Morgan Chase & Co. ist da | finanzen.net

JP Morgan Chase & Co. hat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
34,25 EUR 4,02 EUR 13,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 14,5 Prozent im Plus bei 34,90 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 28,36 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.428.928 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 81,5 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
24.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
08:01Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen