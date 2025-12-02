Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
JP Morgan Chase & Co. hat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 14,5 Prozent im Plus bei 34,90 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 28,36 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.428.928 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 81,5 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bayer News
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|24.11.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.2025
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen