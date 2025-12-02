Experten-Einschätzung

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 14,5 Prozent im Plus bei 34,90 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 28,36 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.428.928 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 81,5 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

