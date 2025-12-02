DAX23.759 +0,7%Est505.706 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.325 +1,3%Euro1,1612 ±0,0%Öl62,95 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - Auch HOCHTIEF mit Hoch Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - Auch HOCHTIEF mit Hoch
Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Übernahme

Prada-Aktie nach vollständiger Übernahme von Versace mit Verlusten

02.12.25 13:22 Uhr
Italienische Modeikonen vereint - Prada schluckt Versace - Aktie tiefer | finanzen.net

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prada Spa
5,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies teilte der Prada Spa-Konzern nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden in Mailand mit. Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden. Der Kaufpreis war zuvor schon mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt.

Wer­bung

Die Luxusmarke war in den vergangenen Jahren war unter dem Dach der US-Holding Capri, zu der weitere bekannte Modehäuser wie Michael Kors oder der Schuhhersteller Jimmy Choo gehören. Das Prada-Imperium wiederum umfasst neben Prada selbst auch die Modelinie Miu Miu sowie Church's, ebenfalls Schuhe der oberen Preisklasse.

Italienischer Konzern gegen internationale Luxuskonkurrenz

Die Idee der Italiener hinter der Übernahme ist auch, mit internationaler Konkurrenz wie LVMH aus Frankreich besser Schritt halten zu können. Über das Geschäft war lange spekuliert worden, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. Die EU-Kommission erteilte im September ihre Genehmigung. Zuletzt hatten noch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump Schwierigkeiten bereitet, die auch italienische Firmen treffen.

Die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" bezeichnete die Übernahme von Versace durch Prada als Zusammenschluss der beiden "Königinnen der italienischen Modewelt". Als unbestrittener König galt bis zu seinem Tod Anfang September im Alter von 91 Jahren Giorgio Armani, der ebenfalls in Mailand zu Hause war. Derzeit laufen Gespräche, wie es mit dem viele Milliarden schweren Armani-Konzern weitergeht.

Wer­bung

Der vereinbarte Kaufpreis für Versace ist etwas niedriger als die Summe von 1,5 Milliarden Euro, die ursprünglich im Raum stand. Prada ist 65 Jahre älter als Versace: Die Marke, die auf zwei Brüder zurückgeht, gibt es bereits seit 1913.

Konzernchef verspricht: Versaces Erbe bleibt

Prada-Konzernchef Patrizio Bertelli hat bereits versichert, dass das Erbe von Gianni Versace gewahrt werde. "Wir wollen seine kühne und zeitlose Ästhetik feiern und neu interpretieren", kündigte er an. Geführt wird Versace künftig von Lorenzo Bertelli (37), dem Sohn von Bertelli und Miuccia Prada.

Seit der Ermordung des Modeschöpfers in den USA hatte dessen Schwester Donatella bis vor Kurzem die kreative Leitung des Modehauses inne. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag räumte sie im Frühjahr ihren Posten. Nun kann sie sich noch Chief Brand Ambassador (Chef-Markenbotschafterin) nennen. Kreativchef von Versace ist jetzt Dario Vitale, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hatte.

Wer­bung

Der Konzern hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 200 eigene Läden. Zudem wird in mehr als 600 Geschäften Versace-Mode angeboten. Zudem gibt es von der Marke Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren und Parfüm. Die Prada-Aktie hat in Hongkong am Dienstag 0,77 Prozent tiefer bei 46,10 HKD geschlossen.

MAILAND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Jimmy Choo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jimmy Choo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dragon Images / Shutterstock

Nachrichten zu Prada Spa

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Prada Spa

DatumRatingAnalyst
07.12.2012Prada Spa equal-weightMorgan Stanley
22.11.2012Prada Spa outperformCredit Suisse Group
08.06.2012Prada Spa neutralNomura
22.09.2011Prada Spa buyUniCredit Research
07.09.2011Prada Spa buyUniCredit Research
DatumRatingAnalyst
22.11.2012Prada Spa outperformCredit Suisse Group
22.09.2011Prada Spa buyUniCredit Research
07.09.2011Prada Spa buyUniCredit Research
DatumRatingAnalyst
07.12.2012Prada Spa equal-weightMorgan Stanley
08.06.2012Prada Spa neutralNomura
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prada Spa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen