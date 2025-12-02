DAX23.680 +0,4%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 +1,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.511 +1,6%Euro1,1621 +0,1%Öl62,76 -0,9%Gold4.218 -0,4%
Bestätigung der Gerüchte

Wacker Neuson-Aktie schnellt um 21 % hoch: Gespräche bestätigt - Doosan Bobcat plant Übernahme und Mehrheitserwerb

02.12.25 14:31 Uhr
Wacker Neuson bestätigt Übernahmeverhandlungen mit Doosan Bobcat - Aktie reagiert mit zweistelligem Kurssprung | finanzen.net

Spekulationen um eine Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson haben sich heute bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Doosan Bobcat Inc. Registered Shs
56.700,00 KRW 1.500,00 KRW 2,72%
Charts|News|Analysen
Wacker Neuson SE
23,50 EUR 4,66 EUR 24,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Wacker Neuson-Aktie notiert zeitweise zweistellig im Plus
• Vorstand bestätigt fortgeschrittene Gespräche mit Doosan Bobcat Inc.
• Doosan Bobcat erwägt, ein öffentliches Bar-Übernahmeangebot für alle außenstehenden Aktionäre abzugeben

Wer­bung

Ad-hoc-Mitteilung bestätigt Verhandlungen über Mehrheitserwerb

Die Wacker Neuson SE hat am Dienstag, den 2. Dezember 2025, mit einer Ad-hoc-Mitteilung die am Markt kursierenden Übernahmegerüchte bestätigt. Vor dem Hintergrund aktueller Presseberichterstattung bestätigte das Unternehmen fortgeschrittene Gespräche mit Doosan Bobcat Inc. über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Wacker Neuson sowie eine öffentliche Übernahme durch den südkoreanischen Konzern. Die Aktien des Baumaschinenherstellers reagierten auf XETRA mit einem Kursanstieg von zeitweise 21,03 Prozent auf 22,85 Euro.

Zuvor hatten Spekulationen um eine mögliche Übernahme die Aktie bereits in die Höhe getrieben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass Doosan, das wie Wacker Bagger und Radlader im Programm führt, ein Auge auf das Münchner Unternehmen geworfen habe.

Geplantes Vorgehen: Mehrheitskauf und Barangebot

Laut der Ad-hoc-Mitteilung erwägt Doosan Bobcat, zunächst Aktien im Umfang von ca. 63 Prozent des Grundkapitals von den Großaktionären der Wacker Neuson zu erwerben. Anschließend soll ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre von Wacker Neuson abgegeben werden.

Wer­bung

Trotz der fortgeschrittenen Gespräche betonte Wacker Neuson in der Mitteilung, dass derzeit nicht absehbar sei, ob es tatsächlich zu einem Verkauf der Aktien der Großaktionäre und zu einem öffentlichen Übernahmeangebot kommen werde. Wacker Neuson kündigte an, den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen zu informieren.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Wacker Neuson

