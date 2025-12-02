DAX23.700 +0,5%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.498 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl62,99 -0,5%Gold4.189 -1,0%
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner!
Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch
Analystenstimme stützt

TUI-Aktie dennoch knapp im Minus: JPMorgan traut der Aktie noch mehr zu

02.12.25 15:57 Uhr
TUI-Aktie dennoch im Minus: JPMorgan sieht Margenpotenzial und Schuldenabbau | finanzen.net

Die Aktie des Reisekonzerns TUI verzeichnet am Dienstag im XETRA-Handel ein leichtes Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,16 EUR -0,08 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TUI-Aktie notiert im XETRA-Haupthandel marginal tiefer
• US-Bank JPMorgan hat das Kursziel angehoben und die Einstufung beibehalten
• Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 10,37 Euro, der Konsens liegt bei "Moderate Buy"

JPMorgan sieht Potenzial bei Margen und Schuldenabbau

Die TUI-Aktie begeht den Handel am Dienstag verhalten negativ und notiert via XETRA zeitweise 0,24 Prozent im Minus bei 8,18 Euro. Dieser leichte Abschwung folgt auf eine aktuelle Analyse der US-Bank JPMorgan, die - entgegen der Kursreaktion - positiv ausfiel.

Analystin Estelle Weingrod hob in ihrem Ausblick für die europäische Freizeitbranche 2026 das Kursziel für TUI von 13,00 Euro auf 13,50 Euro an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Die Analystin begründet ihre optimistische Sichtweise bei TUI mit dem Margenpotenzial des Reisekonzerns sowie dem Schuldenabbau. TUI zählt damit zu den Unternehmen, die laut Weingrod in der Freizeitbranche überzeugen können.

Aktienentwicklung und Analystenkonsens

Die aktuelle Kursnotierung von TUI liegt deutlich unter dem neuen Kursziel von JPMorgan. Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel basierend auf sieben 12-Monatsratings der letzten drei Monate bei 10,37 Euro. Der Analystenkonsens wird als "Moderate Buy" eingestuft, wobei fünf Kaufempfehlungen und zwei Halteempfehlungen vorliegen.

Die TUI-Aktie hat sich im laufenden Jahr (Year-to-Date) bisher kaum bewegt und liegt noch weit entfernt von ihrem Allzeithoch, das im Jahr 1999 bei über 130 Euro markiert wurde.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
08:01TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025TUI OverweightBarclays Capital
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
