DAX23.759 +0,7%Est505.709 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,74 +0,5%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.248 +1,2%Euro1,1610 ±-0,0%Öl62,88 -0,7%Gold4.198 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Investment-Tipp

Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK

02.12.25 12:34 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Bayer-Aktie blicken sollten: DZ BANK hat gesprochen | finanzen.net

Die Bayer-Aktie wurde von DZ BANK genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
33,90 EUR 3,67 EUR 12,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Agarchemie- und Pharmakonzern habe die nächste Hürde im Kampf gegen die Roundup-Klagen (Herbizid Glyphosat) genommen, schrieb Analyst Peter Spengler am Dienstag. Dabei verwies er darauf, dass der US-Bundesanwalt dem Obersten Gerichtshof empfahl, einen zentralen Fall im Roundup-Komplex zur Prüfung anzunehmen. Sollte es dazu kommen, wäre eine positive Grundsatzentscheidung zugunsten von Bayer ein entscheidender Sieg. Ein landesweiter Präzedenzfall wäre geschaffen, nach dem die Regeln der US-Umweltbehörde EPA Vorrang hätten. "Bestehende Klagen, die auf dem Vorwurf der unterlassenen Warnung basieren, würden ihre Rechtsgrundlage verlieren, und die Hürde für zukünftige Fälle wäre immens hoch", so Spengler. Die finanziellen Risiken von Bayer rund um das Herbizid würden immens sinken.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:18 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 10,8 Prozent auf 33,75 EUR nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.965.791 Bayer-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 75,6 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:31Bayer KaufenDZ BANK
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:31Bayer KaufenDZ BANK
09:41Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09:06Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:36Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
08:01Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen