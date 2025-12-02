DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,8%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.087 +1,0%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,25 -0,1%Gold4.213 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt? Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - CrowdStrike-Bilanz erwartet

02.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - CrowdStrike-Aktie vor Zahlen an der NASDAQ im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.589,4 PKT -247,4 PKT -1,04%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.033,3 PKT 174,4 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.303,5 PKT 0,2 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.914,0 PKT 25,4 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX wenig verändert erwartet

Der DAX dürfte nur wenig verändert in den Handel starten. Vorbörslich zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt eine Seitwärtsbewegung ab.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den größten Börsen in Asien sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. In Tokio schloss der Nikkei 225 nahezu unverändert, der Schlusskurs wurde bei 49.303,45 Punkten markiert. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite notiert zwischenzeitlich 0,53 Prozent schwächer bei 3.893,24 Zählern. Wenig verändert präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng stabil bei 26.034,26 Punkten notiert.

3. Bilfinger: Noch schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent

Wer­bung

Der Industriedienstleister Bilfinger SE will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Zur Nachricht

4. Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager

Apple holt im KI-Wettlauf der Tech-Konzerne wieder einen Manager mit jahrelanger Googles-Erfahrung in eine Führungsposition. Zur Nachricht

Wer­bung

5. CrowdStrike vor Bilanzvorlage

Nach US-Börsenschluss wird CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Analysten erwarten

6. Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei

Das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery ist Insidern zufolge am Montag in die nächste Runde gegangen. Zur Nachricht

7. Bayer-Aktie: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court

Im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat bekommt Bayer Unterstützung seitens der US-Regierung. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus würde Nico Schlotterbeck zu einem Verblieb beim BVB (Borussia Dortmund) raten. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen. Brent wird bei 63,21 US-Dollar je Barrel gehandelt, für WTI wird unterdessern mit 59,48 US-Dollar ein etwas höherer Preis aufgerufen.

10. Euro steht zum Dollar still

Der Euro zeigt sich zum Dollar kaum verändert, zuletzt wurde EUR/USD bei 1,1607 gehandelt.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - CrowdStrike-Bilanz erwartet
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet
07:29Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX kaum bewegt erwartet
07:00DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
06:34DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet nach schwachem Dezember-Start
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
06:30DAX: Vorsichtiger Optimismus für das Börsenjahr 2026
mehr