10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX wenig verändert erwartet

Der DAX dürfte nur wenig verändert in den Handel starten. Vorbörslich zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt eine Seitwärtsbewegung ab.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den größten Börsen in Asien sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. In Tokio schloss der Nikkei 225 nahezu unverändert, der Schlusskurs wurde bei 49.303,45 Punkten markiert. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite notiert zwischenzeitlich 0,53 Prozent schwächer bei 3.893,24 Zählern. Wenig verändert präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng stabil bei 26.034,26 Punkten notiert.

3. Bilfinger: Noch schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent

Wer­bung Wer­bung

Der Industriedienstleister Bilfinger SE will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Zur Nachricht

4. Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager

Apple holt im KI-Wettlauf der Tech-Konzerne wieder einen Manager mit jahrelanger Googles-Erfahrung in eine Führungsposition. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

5. CrowdStrike vor Bilanzvorlage

Nach US-Börsenschluss wird CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Analysten erwarten

6. Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei

Das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery ist Insidern zufolge am Montag in die nächste Runde gegangen. Zur Nachricht

7. Bayer-Aktie: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court

Im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat bekommt Bayer Unterstützung seitens der US-Regierung. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus würde Nico Schlotterbeck zu einem Verblieb beim BVB (Borussia Dortmund) raten. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen. Brent wird bei 63,21 US-Dollar je Barrel gehandelt, für WTI wird unterdessern mit 59,48 US-Dollar ein etwas höherer Preis aufgerufen.

10. Euro steht zum Dollar still

Der Euro zeigt sich zum Dollar kaum verändert, zuletzt wurde EUR/USD bei 1,1607 gehandelt.