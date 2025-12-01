So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Rohstoffe an der Börse

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,77 Prozent auf 4.248,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.216,34 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,65 Prozent auf 57,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 56,41 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 1,05 Prozent auf 1.691,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.673,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.466,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.451,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,03 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,09 Prozent auf 63,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 62,38 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,23 Prozent auf 59,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,55 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -2,21 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,63 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -2,88 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 2,95 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -1,29 Prozent auf 4,07 US-Dollar, nach 4,13 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Kakaopreis. Um -1,75 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 11:32 Uhr auf 3.928,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 3.945,00 Britische Pfund lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,38 US-Dollar.

Währenddessen legt der Weizenpreis um 0,33 Prozent auf 187,88 Euro zu. Gestern war der Weizenpreis noch 187,25 Euro wert.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,45 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,36 Prozent auf 4,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,85 US-Dollar.

Zudem fällt der Rapspreis. Um -0,70 Prozent reduziert sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 479,88 Euro, nachdem der Rapspreis am Vortag noch bei 483,25 Euro lag.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,17 Prozent auf 62,08 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 60,76 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,32 Prozent auf 97,35 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 13:00 Uhr werden 544,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net