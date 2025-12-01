DAX23.440 -1,7%Est505.626 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -7,4%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.900 -5,2%Euro1,1636 +0,4%Öl63,09 -0,2%Gold4.252 +0,8%
Rohstoffe an der Börse

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

01.12.25 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.858,07 USD 28,47 USD 1,01%
News
Baumwolle
0,62 USD -0,01 USD -2,08%
News
Bleipreis
1.954,15 USD 14,50 USD 0,75%
News
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR 0,01 EUR 0,31%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,40 EUR 0,30 EUR 0,33%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,79 USD -0,06 USD -1,32%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.252,79 USD 36,45 USD 0,86%
News
Haferpreis
2,87 USD -0,08 USD -2,63%
News
Heizölpreis
62,08 USD 1,32 USD 2,17%
News
Holzpreis
544,00 USD USD
News
Kaffeepreis
4,07 USD -0,05 USD -1,29%
News
Kakaopreis
3.928,00 GBP -70,00 GBP -1,75%
News
Kohlepreis
97,35 USD -1,30 USD -1,32%
News
Kupferpreis
11.003,35 USD 69,60 USD 0,64%
News
Lebendrindpreis
2,16 USD 0,05 USD 2,16%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD USD 0,22%
News
Maispreis
4,34 USD -0,02 USD -0,46%
News
Mastrindpreis
3,24 USD 0,09 USD 2,81%
News
Milchpreis
17,15 USD -0,05 USD -0,29%
News
Naphthapreis (European)
510,73 USD -18,44 USD -3,48%
News
Nickelpreis
14.656,50 USD 50,91 USD 0,35%
News
Ölpreis (Brent)
63,04 USD -0,15 USD -0,24%
News
Ölpreis (WTI)
59,18 USD 0,63 USD 1,08%
News
Orangensaftpreis
1,55 USD 0,04 USD 2,96%
News
Palladiumpreis
1.467,50 USD 16,50 USD 1,14%
News
Palmölpreis
4.060,00 MYR -39,00 MYR -0,95%
News
Platinpreis
1.694,50 USD 21,00 USD 1,25%
News
Rapspreis
479,88 EUR -3,38 EUR -0,70%
News
Reispreis
10,19 USD 0,12 USD 1,14%
News
Silberpreis
57,39 USD 0,98 USD 1,74%
News
Sojabohnenmehlpreis
315,60 USD 1,20 USD 0,38%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD USD -0,37%
News
Sojabohnenpreis
11,36 USD -0,02 USD -0,15%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
187,88 EUR 0,63 EUR 0,33%
News
Zinkpreis
3.254,85 USD 64,20 USD 2,01%
News
Zinnpreis
39.111,50 USD 712,50 USD 1,86%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,64%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,77 Prozent auf 4.248,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.216,34 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,65 Prozent auf 57,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 56,41 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 1,05 Prozent auf 1.691,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.673,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.466,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.451,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,03 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,09 Prozent auf 63,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 62,38 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,23 Prozent auf 59,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,55 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -2,21 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,63 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -2,88 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 2,95 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -1,29 Prozent auf 4,07 US-Dollar, nach 4,13 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Kakaopreis. Um -1,75 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 11:32 Uhr auf 3.928,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 3.945,00 Britische Pfund lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,38 US-Dollar.

Währenddessen legt der Weizenpreis um 0,33 Prozent auf 187,88 Euro zu. Gestern war der Weizenpreis noch 187,25 Euro wert.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,45 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,36 Prozent auf 4,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,85 US-Dollar.

Zudem fällt der Rapspreis. Um -0,70 Prozent reduziert sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 479,88 Euro, nachdem der Rapspreis am Vortag noch bei 483,25 Euro lag.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,17 Prozent auf 62,08 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 60,76 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,32 Prozent auf 97,35 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 13:00 Uhr werden 544,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

