DAX23.663 +0,3%Est505.680 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1614 ±0,0%Öl63,24 -0,1%Gold4.214 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie
Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Beteiligung reduziert

Santander-Aktie mit Plus: Finanzhaus verkauft weitere Aktien an polnischer Bank für 408 Mio Euro

02.12.25 09:37 Uhr
Santander kassiert kräftig ab: 408 Millionen Euro aus Polen-Verkauf - Aktie gewinnt | finanzen.net

Banco Santander hat die Beteiligung an ihrer früheren polnischen Tochtergesellschaft weiter reduziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander Bank Polska
115,70 EUR -3,20 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,34 EUR 0,02 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

3,58 Millionen Stammaktien, die etwa 3,5 Prozent des Aktienkapitals der Santander Bank Polska ausmachen, würden zum Stückpreis von 482 polnischen Zloty platziert, teilte die spanische Großbank mit. Das entspricht einem Gesamterlös von umgerechnet 407,9 Millionen Euro.

Wer­bung

Nach der Platzierung und dem zu Jahresbeginn angekündigten Verkauf von rund 49 Prozent der Santander Bank Polska an die österreichische Erste Group hält der frühere Mutterkonzern nun noch rund 9,7 Prozent an der polnischen Bank.

Abgewickelt werden soll die Platzierung am Donnerstag, die Restbeteiligung von Santanderunterliegt dann einer 90-tägigen Haltefrist, erklärte die Großbank weiter.

In Madrid gewinnt die Santander-Aktie zeitweise 0,80 Prozent auf 9,37 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Santander Bank Polska

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Santander Bank Polska

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Santander BuyUBS AG
26.11.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Santander BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Santander OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Santander BuyUBS AG
17.11.2025Santander BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Santander OverweightBarclays Capital
31.10.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Santander BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen