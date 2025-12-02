Santander-Aktie mit Plus: Finanzhaus verkauft weitere Aktien an polnischer Bank für 408 Mio Euro
Banco Santander hat die Beteiligung an ihrer früheren polnischen Tochtergesellschaft weiter reduziert.
Werte in diesem Artikel
3,58 Millionen Stammaktien, die etwa 3,5 Prozent des Aktienkapitals der Santander Bank Polska ausmachen, würden zum Stückpreis von 482 polnischen Zloty platziert, teilte die spanische Großbank mit. Das entspricht einem Gesamterlös von umgerechnet 407,9 Millionen Euro.
Nach der Platzierung und dem zu Jahresbeginn angekündigten Verkauf von rund 49 Prozent der Santander Bank Polska an die österreichische Erste Group hält der frühere Mutterkonzern nun noch rund 9,7 Prozent an der polnischen Bank.
Abgewickelt werden soll die Platzierung am Donnerstag, die Restbeteiligung von Santanderunterliegt dann einer 90-tägigen Haltefrist, erklärte die Großbank weiter.
In Madrid gewinnt die Santander-Aktie zeitweise 0,80 Prozent auf 9,37 Euro.
DOW JONES
Weitere Santander Bank Polska News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.2025
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.2025
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.2025
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Santander Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2021
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2021
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.2021
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.2021
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.2021
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
