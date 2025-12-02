BVB-Aktie etwas fester: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten
Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus würde Nico Schlotterbeck zu einem Verblieb bei Borussia Dortmund raten.
Werte in diesem Artikel
"Der BVB steht in der Liga auf Platz drei und ist in der Champions League sowie im Pokal aussichtsreich vertreten. Schlotterbeck hat sich bei der Borussia viel erarbeitet und wird wertgeschätzt", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.
"Sicherlich könnte er woanders mehr verdienen, aber in Dortmund ist er Kapitän, der BVB ist ein geiles Projekt", schrieb Matthäus. "Ich würde mir an seiner Stelle ganz genau überlegen, ob ich den Verein verlasse oder bleibe."
Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.
Auf XETRA zeigt sich die BVB-Aktie zeitweise bei 3,33 Euro unverändert.
DORTMUND (dpa-AFX)
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com
