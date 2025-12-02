Santander Aktie
Marktkap. 140,24 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 10,80 auf 11,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
11,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,40 €
|Abst. Kursziel*:
18,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,41%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
