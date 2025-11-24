Santander Aktie
Marktkap. 131,27 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander anlässlich der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen von 8,80 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der spanischen Bank in den beiden kommenden Jahren erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe er in seinem Bewertungsmodell nun die übernommene britische TSB Bank berücksichtigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Neutral
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,25 €
|Abst. Kursziel*:
-1,61%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,48%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
