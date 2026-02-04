DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2760 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
BP Aktie

5,53 EUR ±0,00 EUR -0,02 %
STU
5,12 CHF +0,23 CHF +4,68 %
BRX
Marktkap. 83,14 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

08:01 Uhr
BP Sector Perform
BP plc (British Petrol)
5,53 EUR 0,00 EUR -0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns Mitte Januar seien die Erwartungen leicht gesunken, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Update habe auf ein schwieriges Quartal hingedeutet. Die zugrunde liegenden Gewinne im Upstream-Segment (Exploration, Bohrung und Förderung) dürften aufgrund schwächerer Preise im Vergleich zum Vorquartal voraussichtlich sinken./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,78 £		 Abst. Kursziel*:
4,66%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:01 BP Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
mehr Analysen

