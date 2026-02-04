BP Aktie
Marktkap. 83,14 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns Mitte Januar seien die Erwartungen leicht gesunken, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Update habe auf ein schwieriges Quartal hingedeutet. Die zugrunde liegenden Gewinne im Upstream-Segment (Exploration, Bohrung und Förderung) dürften aufgrund schwächerer Preise im Vergleich zum Vorquartal voraussichtlich sinken./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / EST
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,78 £
|Abst. Kursziel*:
4,66%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
