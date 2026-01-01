OTS: Körber AG / Körber erhöht seinen Anteil am Godrej Körber Joint-Venture ...
Körber erhöht seinen Anteil am Godrej Körber Joint-Venture auf 100
Prozent (FOTO)
Hamburg, Deutschland / Mumbai, Indien (ots) - Körber hat die verbleibenden
Anteile an Godrej Körber Supply Chain Limited von Godrej & Boyce übernommen und
das Unternehmen damit zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft des
Technologiekonzerns gemacht. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von
Körber in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum nach Jahren erfolgreicher
Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures.
Seit seiner Gründung hat Godrej Körber die globale Technologieführerschaft von
Körber mit der fundierten Marktkenntnis von Godrej kombiniert und sich als
zuverlässiger Partner für intelligente Lagerautomatisierung und
Materialflusslösungen in ganz Indien etabliert. Das Unternehmen hat bedeutende
Projekterfolge erzielt, eine starke Präsenz in Branchen wie E-Commerce, FMCG und
Pharmazeutika aufgebaut und zur Transformation der indischen
Supply-Chain-Branche beigetragen.
Mit dieser Übernahme integriert das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain seine
indischen Aktivitäten vollständig. Dadurch erhält das Unternehmen einen
verbesserten Zugang zu einem globalen Ökosystem aus Forschung und Entwicklung,
Robotik und Software-Innovationen.
"Der Erwerb der verbleibenden Anteile an Godrej Körber und die vollständige
Integration unserer indischen Aktivitäten eröffnen neue Möglichkeiten für
Innovationen und Investitionen, um Mehrwert für unsere Kunden in einer der am
schnellsten wachsenden Regionen der Welt zu schaffen. Geleitet von unserer
Ambition für das nächste Jahrzehnt, werden wir die Zukunft der Supply Chain und
der Fertigung gestalten - immer zum Nutzen unserer Kunden", sagt Stephan
Seifert, CEO von Körber.
"Mit der vollständigen Übernahme stärken wir unsere lokale Organisation und
verbessern die Kundennähe. Dieser Übergang ermöglicht es uns, die Bedürfnisse
unserer Kunden besser zu verstehen, sie schneller zu bedienen und stärkere
lokale Kompetenzen aufzubauen. Indien ist nun ein Eckpfeiler unseres globalen
Supply-Chain-Geschäfts", sagt Helena Garriga, Mitglied des
Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain.
"Als Teil von Körber können wir besser das Know-how unseres Unternehmens nutzen
und erstklassige Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen anbieten, die
auf die besonderen Bedürfnisse der Region zugeschnitten sind. Mit dem neuen
Eigentümermodell verstärkt Körber sein Engagement in den schnell wachsenden
Märkten Indien und Asien-Pazifik mit Indien als strategischer Knotenpunkt für
die regionale Entwicklung. Unsere Teams sind hochmotiviert, um dieses nächste
Kapitel zu gestalten", sagt Suunil Dabral, Senior Vice President and Head of
Region APAC, Körber-Geschäftsfeld Supply Chain.
Über Körber
Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000
Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir
setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den
technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und
Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und
Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die
Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die
Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.
https://www.koerber.com/
Pressekontakt:
Domenico Menduni
Head of Marketing & Communications
Körber-Geschäftsfeld Supply Chain
Tel.: +39 366 5692253
E-Mail: mailto:domenico.menduni@koerber.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6206714
OTS: Körber AG