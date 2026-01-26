DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,40 -0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1873 ±-0,0%Öl65,27 -0,6%Gold5.095 +1,7%
Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker

27.01.26 07:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
350,50 CHF 2,40 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmahersteller Roche hat in Studien positive Ergebnisse mit einem Mittel gegen starkes Übergewicht (Adipositas) erzielt. In den Tests der Phase II mit dem Wirkstoff CT-388 hätten die Probanden binnen 48 Wochen im Durchschnitt mehr als ein Fünftel Prozent ihres Körpergewichts verloren, teilte der Konzern am Dienstag in Basel mit. Dabei sei den Teilnehmenden das Mittel einmal wöchentlich subkutan - also unter die Haut - gespritzt worden.

Den größten Effekt erzielte Roche mit der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel mehr als 30 Prozent.

Zusätzlich profitierte laut Roche der Stoffwechsel: Bei knapp drei Vierteln der Studienteilnehmenden mit einer Vorstufe von Diabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte - deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe ohne Wirkstoff.

Das Medikament wurde insgesamt gut vertragen. Die häufigsten Nebenwirkungen betrafen den Magen-Darm-Trakt und waren meist mild bis moderat. Nur wenige Teilnehmende brachen die Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen ab.

Roche wertet die Ergebnisse als wichtigen Schritt in der Entwicklung neuer Therapien gegen Adipositas, eines der größten Risiken weltweit für chronische Erkrankungen. Auf Basis der nun publizierten Daten plant Roche den Start groß angelegter zulassungsrelevanter Studien der Phase III, um Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments weiter zu prüfen. Mit seinen Tests zielt der Konzern auf einen milliardenschweren und stark wachsenden Markt für Gewichtssenker, den aktuell der US-Konzern Lilly und der dänische Hersteller Novo Nordisk dominieren./hr/to/AWP/tav

mehr Analysen