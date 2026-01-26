DAX24.881 -0,2%Est505.961 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.068 -0,4%Euro1,1871 -0,1%Öl65,49 -0,3%Gold5.092 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Sammelkarten-Hype flaut ab - Umsatz von Ravensburger sinkt

27.01.26 09:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
93,53 EUR -0,43 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Der Spielehersteller Ravensburger hat 2025 weniger umgesetzt als im Vorjahr. Nach zwei Jahren starken Wachstums ging der Umsatz der Gruppe um 5,9 Prozent auf 744 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung

Während das Kerngeschäft mit Spielen, Puzzles und Büchern um drei Prozent zulegen konnte, schwächte sich das Geschäft mit Sammelkarten ab. Der Hype um das Sammelkartenspiel Disney (Walt Disney) Lorcana sei abgeklungen

- die Nachfrage bleibe aber hoch, so der oberschwäbische

Spielehersteller.

Kostendruck steigt

Stärkere Nachfrage verzeichnete Ravensburger bei Produkten wie dem Lernsystem Tiptoi, das ein Umsatzplus von neun Prozent erzielte, sowie bei der Kugelbahn GraviTrax, die um zehn Prozent zulegte. Auch das Geschäft in den USA und Kanada habe sich positiv entwickelt und sei um elf Prozent gewachsen.

Wer­bung

"Trotz globaler Herausforderungen entwickelten sich die internationalen Spielwarenmärkte positiv", so der Konzern. Besonders Familien und Erwachsene würden für Impulse sorgen. Allerdings steige auch der Kostendruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das sei auch bei Ravensburger spürbar./bak/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen