DAX24.881 -0,2%Est505.961 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.068 -0,4%Euro1,1871 -0,1%Öl65,49 -0,3%Gold5.092 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Dax wieder über 25.000 Punkte

27.01.26 09:12 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Dax wieder über 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.881,2 PKT -51,9 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag an seine leicht positive Tendenz der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der DAX stieg im frühen Handel wieder über die viel beachtete Marke von 25.000 Zählern, die er vor gut einer Woche unterschritten hatte und notierte zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25.007 Punkten.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Morgen ebenfalls 0,3 Prozent auf 31.905 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent hoch.

Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed könnte am Dienstagnachmittag die Bekanntgabe der Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Januar das Anlegerinteresse wecken.

"Andere Umfragen unter den Verbrauchern, wie das Michigan Sentiment, haben bereits eine Verbesserung angezeigt und so sollte dies auch heute der Fall sein", erwarten die Ökonomen der Helaba. "Im Hinblick auf die Fed-Politik dürfte damit keine verstärkte Spekulation auf eine Zinssenkung in den kommenden Monaten verbunden sein. Für die Sitzung in dieser Woche wird ohnehin mit unveränderten Leitzinsen gerechnet", so die Helaba./edh/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:40Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
10:04Der ING Morning Call vom 27. Januar mit Christian Zoller
10:04DAX - Weiter Kurs auf 25.200 Punkte
09:45Marktüberblick: GEA Group nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: GEA Group nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: GEA Group nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: GEA Group nach Zahlen gesucht
09:45Marktüberblick: GEA Group nach Zahlen gesucht
mehr