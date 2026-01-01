Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Dax wieder über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag an seine leicht positive Tendenz der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der DAX stieg im frühen Handel wieder über die viel beachtete Marke von 25.000 Zählern, die er vor gut einer Woche unterschritten hatte und notierte zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25.007 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Morgen ebenfalls 0,3 Prozent auf 31.905 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent hoch.

Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed könnte am Dienstagnachmittag die Bekanntgabe der Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Januar das Anlegerinteresse wecken.

"Andere Umfragen unter den Verbrauchern, wie das Michigan Sentiment, haben bereits eine Verbesserung angezeigt und so sollte dies auch heute der Fall sein", erwarten die Ökonomen der Helaba. "Im Hinblick auf die Fed-Politik dürfte damit keine verstärkte Spekulation auf eine Zinssenkung in den kommenden Monaten verbunden sein. Für die Sitzung in dieser Woche wird ohnehin mit unveränderten Leitzinsen gerechnet", so die Helaba./edh/jha/