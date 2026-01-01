DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1872 -0,1%Öl65,25 -0,7%Gold5.096 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 PUMA 696960 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden
PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
10 vor 9

Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - Zahlen von UnitedHealth voraus - DAX könnte 25.000 Punkte zurückerobern

27.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Erobert der DAX 25.000 Punkte zurück? NYSE-Aktie UnitedHealth vor Bilanzvorlage | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.933,1 PKT 32,4 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.765,5 PKT 16,0 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.333,5 PKT 448,3 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.132,6 PKT -3,6 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX vor festem Start

Der DAX dürfte zum Start leichte Stabilisierungstendenzen an den Tag legen. Dabei könnte die 25.000-er Marke wieder in zurückerobert werden.

2. Börsen in Fernost fester

Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. In Tokio gewann der Nikkei 225 am Dienstag 0,85 Prozent auf 53.333,54 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fallen die Aufschläge kleiner aus - der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,36 Prozent auf 4.147,28 Einheiten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng daneben ein Plus von zeitweisen 1,30 Prozent auf 27.114,70 Punkte.

3. QIAGEN-Aktie: Mark Stevenson in den Aufsichtsrat berufen

QIAGEN hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen. Zur Nachricht

Wer­bung

4. PUMA: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil

PUMA bekommt einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports übernimmt einen Anteil von 29,06 Prozent an PUMA von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Zur Nachricht

5. UnitedHealth legt Zahlen vor

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth wird heute seine Kennzahlen für das abgelaufene Quartal und Geschäftsjahr vorlegen. Das erwarten Analysten

Wer­bung

6. BYD profitiert von Verkaufsplus: EU-Automarkt legt 2025 weiter zu

Der Automarkt in der EU hat auch im vergangenen Jahr wieder etwas zugelegt. Zur Nachricht

7. Hyundai-Aktie betroffen: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent

US-Präsident Donald Trump will die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte, darunter Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent des Warenwerts erhöhen. Zur Nachricht

8. Roche meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze

Roche kommt mit seinem Abnehm-Medikamentenkandidaten "CT-388" voran. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie erzielt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 65,37 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 15 Cent auf 60,48 Dollar nach.

10. Euro wenig verändert

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Dienstag wenig bewegt. EUR/USD geht am Morgen bei 1,1875 um

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:38Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden
08:35dailyDAX: DAX am zweiwöchigen Abwärtstrend
08:35dailyDAX: DAX am zweiwöchigen Abwärtstrend
08:35dailyDAX: DAX am zweiwöchigen Abwärtstrend
08:22Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wagt neuen Anlauf über 25.000 Punkte
08:00Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - Zahlen von UnitedHealth voraus - DAX könnte 25.000 Punkte zurückerobern
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:26Mercedes-Benz, Audi, Polestar: Beben in Design-Abteilungen - das Ende der Design-Götter
mehr