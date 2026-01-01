Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - Zahlen von UnitedHealth voraus - DAX könnte 25.000 Punkte zurückerobern
1. DAX vor festem Start
Der DAX dürfte zum Start leichte Stabilisierungstendenzen an den Tag legen. Dabei könnte die 25.000-er Marke wieder in zurückerobert werden.
2. Börsen in Fernost fester
Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. In Tokio gewann der Nikkei 225 am Dienstag 0,85 Prozent auf 53.333,54 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fallen die Aufschläge kleiner aus - der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,36 Prozent auf 4.147,28 Einheiten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng daneben ein Plus von zeitweisen 1,30 Prozent auf 27.114,70 Punkte.
3. QIAGEN-Aktie: Mark Stevenson in den Aufsichtsrat berufen
QIAGEN hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen. Zur Nachricht
4. PUMA: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil
PUMA bekommt einen neuen Großaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports übernimmt einen Anteil von 29,06 Prozent an PUMA von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Zur Nachricht
5. UnitedHealth legt Zahlen vor
Der US-Krankenversicherer UnitedHealth wird heute seine Kennzahlen für das abgelaufene Quartal und Geschäftsjahr vorlegen. Das erwarten Analysten
6. BYD profitiert von Verkaufsplus: EU-Automarkt legt 2025 weiter zu
Der Automarkt in der EU hat auch im vergangenen Jahr wieder etwas zugelegt. Zur Nachricht
7. Hyundai-Aktie betroffen: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
US-Präsident Donald Trump will die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte, darunter Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent des Warenwerts erhöhen. Zur Nachricht
8. Roche meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Roche kommt mit seinem Abnehm-Medikamentenkandidaten "CT-388" voran. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie erzielt. Zur Nachricht
9. Ölpreise geben etwas nach
Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 65,37 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 15 Cent auf 60,48 Dollar nach.
10. Euro wenig verändert
Der Euro zeigt sich zum Dollar am Dienstag wenig bewegt. EUR/USD geht am Morgen bei 1,1875 um
