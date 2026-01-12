DAX 25.461 +0,2%ESt50 6.031 +0,2%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,91 +1,0%Gold 4.614 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch
Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,08 EUR +0,04 EUR +0,27 %
STU
12,97 GBP +0,10 GBP +0,74 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 125,42 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

14:36 Uhr
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
15,08 EUR 0,04 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1275 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
13,00 £		 Abst. Kursziel*:
7,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
12,97 £		 Abst. Kursziel aktuell:
7,98%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

14:36 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:51 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
06.01.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
02.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag an Boden
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
Zacks Rolls-Royce or Boeing: Who Leads the Engine Race in 2025?
Zacks Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is RollsRoyce (RYCEY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
Financial Times Boeing held early talks with Rolls-Royce over engine for 737 Max successor
Zacks Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) Is Up 4.52% in One Week: What You Should Know
Zacks RollsRoyce (RYCEY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
Benzinga Ramsey Show Erupts After Woman Says She Doesn&#39;t Want $600,000 Rolls-Royce, Husband Makes Millions In Crypto But Buys Wrong Color Car
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen