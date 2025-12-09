DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,28 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
Rolls-Royce Aktie

Marktkap. 106,42 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

08:01 Uhr
Rolls-Royce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1245 auf 1320 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Rolls-Royce trage ihn ohnehin bereits. Hier rechnet Perry mit einer Aufstockung der mittelfristigen Margenziele mit der Jahresbilanz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,20 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,11 £		 Abst. Kursziel*:
18,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

08:01 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
13.11.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

