Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 106,42 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1245 auf 1320 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Rolls-Royce trage ihn ohnehin bereits. Hier rechnet Perry mit einer Aufstockung der mittelfristigen Margenziele mit der Jahresbilanz./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,20 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,11 £
|Abst. Kursziel*:
18,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|08:01
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital