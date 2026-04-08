Continental Aktie
Marktkap. 12,34 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Stellantis und Continental sind seine "Top Picks". Im Reifenbereich böten schwache Volumina und Sorgen mit Blick auf die Rohstoffpreise attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,84 €
|Abst. Kursziel*:
38,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,33%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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