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Marktkap. 12,34 Mrd. EUR

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Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

09:36 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Stellantis und Continental sind seine "Top Picks". Im Reifenbereich böten schwache Volumina und Sorgen mit Blick auf die Rohstoffpreise attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,84 €		 Abst. Kursziel*:
38,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,33%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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