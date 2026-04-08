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Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Buy

09:01 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,68 €		 Abst. Kursziel*:
45,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,68%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

09:01 Stellantis Buy UBS AG
07.04.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
06.03.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
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