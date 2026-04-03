Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,49 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. /ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,93 €
|Abst. Kursziel*:
0,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|09:36
|Valeo SA Neutral
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|09:36
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Valeo SA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
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|Bernstein Research
|27.02.26
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|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Valeo SA Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Valeo SA Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG