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Symbol VLEEF

UBS AG

Valeo SA Neutral

09:36 Uhr
Valeo SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. /ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Neutral

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,93 €		 Abst. Kursziel*:
0,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

09:36 Valeo SA Neutral UBS AG
30.03.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
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