EVOTEC Aktie
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Zugleich verwies der Analyst erneut auf die Bekanntgabe des Wirkstoffforschers vom Vortag. Evotec erhalte wegen des Kaufs des Biotechunternehmens Tubulis durch Gilead Sciences 100 Millionen US-Dollar, was etwa 11 Prozent des Börsenwertes von Evotec entspreche. Das aber habe sich am Vortag im Aktienkurs nicht widergespiegelt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EVOTEC Outperform
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,84 €
|Abst. Kursziel*:
106,61%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
4,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
109,03%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|10:31
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
