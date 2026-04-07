DAX 23.936 +4,4%ESt50 5.880 +4,4%MSCI World 4.377 +1,1%Top 10 Crypto 9,3725 +3,6%Nas 22.018 +0,1%Bitcoin 61.489 -0,2%Euro 1,1686 +0,8%Öl 94,31 -8,8%Gold 4.796 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Asiens Börsen letztlich stark -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie springt zweistellig an: Umsatz klettert im ersten Quartal deutlich Redcare Pharmacy-Aktie springt zweistellig an: Umsatz klettert im ersten Quartal deutlich
Aktien von K+S und Deutsche Börse im Minus: Krisen-Profiteure unter Druck Aktien von K+S und Deutsche Börse im Minus: Krisen-Profiteure unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EVOTEC Aktie

Kaufen
Verkaufen
EVOTEC Aktien-Sparplan
4,78 EUR +0,28 EUR +6,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 800,23 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 566480

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005664809

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVOTF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Zugleich verwies der Analyst erneut auf die Bekanntgabe des Wirkstoffforschers vom Vortag. Evotec erhalte wegen des Kaufs des Biotechunternehmens Tubulis durch Gilead Sciences 100 Millionen US-Dollar, was etwa 11 Prozent des Börsenwertes von Evotec entspreche. Das aber habe sich am Vortag im Aktienkurs nicht widergespiegelt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,84 €		 Abst. Kursziel*:
106,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
109,03%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

10:31 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EVOTEC SE

dpa-afx Tubulis-Übernahme im Blick EVOTEC-Aktie fester: RBC belässt auf 'Outperform' - Nettoverlust deutlich verringert EVOTEC-Aktie fester: RBC belässt auf 'Outperform' - Nettoverlust deutlich verringert
dpa-afx ROUNDUP: Evotec halbiert fast Nettoverlust - zusätzliche Erlöse kurbeln Aktie an
dpa-afx KORREKTUR: Evotec profitiert von Tubulis-Übernahme
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels deutliche Zuschläge
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart deutlich im Plus
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittwochvormittag stark
dpa-afx Pharmawirkstoffentwickler Evotec halbiert fast Nettoverlust
EQS Group EQS-News: Evotec gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 bekannt: Grundlage für profitables Wachstum
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus
EQS Group EQS-News: Evotec Announces Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results: Foundation for Profitable Growth
EQS Group EQS-News: Evotec to Receive Approx. $100 Million as Part of Tubulis Acquisition
EQS Group EQS-News: Evotec Nominates Dieter Weinand as Supervisory Board Chairman
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Evotec SE to Announce Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results on April 8, 2026
EQS Group EQS-News: Evotec Appoints Dr. Ashiq H. Khan as Chief Commercial Officer
EQS Group EQS-AFR: Evotec SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Evotec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
EVOTEC SE zu myNews hinzufügen