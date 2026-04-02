EVOTEC Aktie

4,50 EUR +0,02 EUR +0,40 %
STU
Marktkap. 800,23 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

18:16 Uhr
EVOTEC SE Outperform
EVOTEC SE
4,50 EUR 0,02 EUR 0,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Finanzielle Vorteile für Evotec aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der Evotec-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von Evotec./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,52 €		 Abst. Kursziel*:
121,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
122,32%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

