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Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

09:21 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
16,80 EUR 0,35 EUR 2,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 13 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte geht laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im ersten Quartal um 18 Prozent zum Vorjahr gesunken ist, womit sie etwas über der Konsenserwartung und der Unternehmensprognose liegt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,65 €		 Abst. Kursziel*:
-9,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

09:21 Evonik Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Evonik Overweight Barclays Capital
02.04.26 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 Evonik Neutral UBS AG
25.03.26 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
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