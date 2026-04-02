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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

UBS AG

STMicroelectronics Buy

12:01 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
30,93 EUR 1,32 EUR 4,44%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen im europäischen Halbleitersektor für das erste Quartal nannte Analyst Francois-Xavier Bouvignies ASML, ASMI und STMicro als seine "Top Picks". Bei Nordic Semi sieht er Risiken für die Schätzungen. Für den Sektor der Telekomausrüster bleibt er vorsichtig, Ericsson hält er hier für besonders unattraktiv, wie aus der Einschätzung vom Freitag hervorgeht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,93 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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