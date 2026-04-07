EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 88,59 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Wie Piral Dadhania am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal schrieb, geht er von anhaltendem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus - ungeachtet der Normalisierung im Geschäft mit smarten Brillen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
190,50 €		 Abst. Kursziel*:
67,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
203,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,09%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
01.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EssilorLuxottica-Aktie: Experten empfehlen EssilorLuxottica im März mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Aktien von Essilorluxottica und Meta im Blick: KI-Brillen mit Sehstärke
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Analysten sehen bei EssilorLuxottica-Aktie Potenzial
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
