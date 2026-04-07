NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Wie Piral Dadhania am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal schrieb, geht er von anhaltendem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus - ungeachtet der Normalisierung im Geschäft mit smarten Brillen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
190,50 €
|Abst. Kursziel*:
67,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
203,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,09%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
316,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:01
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research