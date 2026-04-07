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Symbol UNLYF

DZ BANK

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14:51 Uhr
Unilever Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Unilever von 5650 auf 5250 Pence gesenkt, die Papiere aber von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Wert des McCormick-Anteils werde von der Börse massiv unterschätzt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in seiner Neubewertung des Konsumgüterkonzerns. Der übertriebene "Deal-Discount" eröffne langfristig gute Kursperspektiven. Die Risiken seien im Kurs mehr als eingepreist./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Kaufen

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
42,97 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

14:51 Unilever Kaufen DZ BANK
01.04.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Unilever Overweight Barclays Capital
01.04.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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