DZ BANK

Unilever Kaufen

14:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Unilever von 5650 auf 5250 Pence gesenkt, die Papiere aber von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Wert des McCormick-Anteils werde von der Börse massiv unterschätzt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in seiner Neubewertung des Konsumgüterkonzerns. Der übertriebene "Deal-Discount" eröffne langfristig gute Kursperspektiven. Die Risiken seien im Kurs mehr als eingepreist./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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