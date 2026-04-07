Unilever Aktie
Marktkap. 104,67 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Unilever von 5650 auf 5250 Pence gesenkt, die Papiere aber von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Wert des McCormick-Anteils werde von der Börse massiv unterschätzt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in seiner Neubewertung des Konsumgüterkonzerns. Der übertriebene "Deal-Discount" eröffne langfristig gute Kursperspektiven. Die Risiken seien im Kurs mehr als eingepreist./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Kaufen
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
42,97 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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