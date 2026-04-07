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Symbol NEMTF

Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

09:46 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nemetschek nach einem Besuch der Fachmesse digitalBAU mit dem Management des Bausoftware-Herstellers mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten Einblicke in Branchentrends rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Nemetscheks Positionierung in diesem Bereich gestanden, schrieb Nicolas Herms in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dabei sei er in seiner Einschätzung bestärkt worden, dass KI in der Architektur-, Ingenieurs- und Baubranche grundsätzlich eine Verbesserung darstelle und es derzeit nur wenige Anzeichen für einen völligen Ersatz durch KI gebe./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,30 €		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,72%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
25.03.26 Nemetschek Halten DZ BANK
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