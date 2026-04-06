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WKN 871460

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ISIN US68389X1054

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Symbol ORCL

UBS AG

Oracle Buy

11:01 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies am Montag auf die Ernennung von Hilary Maxson, die zuvor bei Schneider Electric war, zur Finanzchefin beim US-Software-Konzern. Grundsätzlich hält er die Wahl für positiv und begrüßt Maxsons Erfahrung in einem Unternehmen von Oracles Größenordnung und Komplexität./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 145,54		 Abst. Kursziel*:
71,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 145,08		 Abst. Kursziel aktuell:
72,32%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 244,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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