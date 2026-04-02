KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,47 Mrd. EURKGV 38,88
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 65 Euro gesenkt. Gael de-Bray kürzte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028, bleibt aus Bewertungsgründen aber auf "Buy"./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,51 €
|Abst. Kursziel*:
56,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,28%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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