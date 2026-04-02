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Symbol KNNGF

Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

09:26 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
42,13 EUR 0,13 EUR 0,31%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 65 Euro gesenkt. Gael de-Bray kürzte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028, bleibt aus Bewertungsgründen aber auf "Buy"./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,51 €		 Abst. Kursziel*:
56,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,28%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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