KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,47 Mrd. EURKGV 38,88
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 71 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Höhere Kapitalkosten (WACC) seien der Hauptgrund für das gesenkte Kursziel, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Den Staplerbauer sieht er weiter gut positioniert, um von langfristigen Intralogistik-Megatrends zu profitieren. Die Analysten-Telefonkonferenz mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal sei jedoch verwirrend gewesen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 12:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,74 €
|Abst. Kursziel*:
50,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,88%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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