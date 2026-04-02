Air Liquide Aktie

Marktkap. 104,31 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Air Liquide Buy

10:36 Uhr
Air Liquide Buy
Air Liquide S.A.
182,96 EUR 2,72 EUR 1,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller dürfte den Ausblick bestätigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und schleppender Industrie-Nachfrage dürfte das Management zuversichtlich bleiben für die Margenentwicklung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
182,76 €		 Abst. Kursziel*:
12,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,05%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

10:36 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

