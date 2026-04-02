FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller dürfte den Ausblick bestätigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und schleppender Industrie-Nachfrage dürfte das Management zuversichtlich bleiben für die Margenentwicklung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
182,76 €
|Abst. Kursziel*:
12,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
182,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,05%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|10:36
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
