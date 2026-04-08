UBS AG

BMW Neutral

09:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

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