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UBS AG

BMW Neutral

09:01 Uhr
BMW Neutral
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Neutral

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,88 €		 Abst. Kursziel*:
7,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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