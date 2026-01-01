GNW-News: Tenneco wird offizieller technischer Partner des Cadillac Formula 1®-Teams
^NORTHVILLE, Michigan und FISHERS, Indiana und SILVERSTONE, Vereinigtes
Königreich, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco LLC, ein weltweit
führender Anbieter von Fahrzeugkomponenten und Technologielösungen, hat heute
eine mehrjährige technische Partnerschaft mit dem Cadillac Formula 1®-Team
bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit beginnt im Vorfeld des geplanten Debüts des
Teams in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft(TM) 2026.
Die Partnerschaft verbindet zwei Unternehmen, die sich durch technische
Exzellenz und das gemeinsame Streben nach leistungsstarken Lösungen auszeichnen.
Tenneco ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit mehr als 125 Jahren Geschichte
und entwickelt sowie produziert Komponenten und Technologien für den weltweiten
Einsatz unter extremen und besonders anspruchsvollen Bedingungen.
Tenneco hat sich dort etabliert, wo technisches Know-how und maximale
Zuverlässigkeit gefordert sind - von industriellen Anwendungen bis hin zu den
anspruchsvollsten Performance-Umgebungen. Diese Expertise basiert unter anderem
auf einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit General Motors, insbesondere bei
leistungsrelevanten Systemen in den Bereichen Antriebsstrang, Fahrverhalten und
Emissionskontrolle.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Tenneco gemeinsam mit dem Cadillac Formula 1®-
Team und GM Performance Power Units ein breites Portfolio an leistungsrelevanten
Komponenten, Systemen und technischer Unterstützung bereitstellen. Dazu zählen
unter anderem fortschrittliche Antriebsstrang- und Zündungstechnologien, die auf
maximale Performance und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.
Die Ingenieure von Tenneco arbeiten dabei eng mit den Spezialisten des Cadillac
Formula 1®-Teams zusammen, um diese Technologien zu entwickeln und Erkenntnisse
aus dem Rennbetrieb gezielt in messbare Wettbewerbsvorteile auf der
anspruchsvollsten Motorsportbühne der Welt zu übersetzen.
?Unser Anspruch bei Tenneco ist es, der vertrauenswürdigste Partner zu sein -
ein Partner, dem man in Bezug auf technische Leistungsfähigkeit, zuverlässige
Umsetzung und nachhaltigen Erfolg vertraut", betonte Jim Voss, Chief Executive
Officer von Tenneco.?Diese Partnerschaft unterstreicht nicht nur den Ruf, den
sich unsere Teams über viele Jahre erarbeitet haben, sondern auch das Potenzial,
das vor uns liegt. Die Formel 1 fordert uns heraus, neu zu denken, schneller zu
handeln und innovative Wege zu gehen. Wir sind stolz darauf, diesen Weg
gemeinsam mit dem Cadillac Formula 1®-Team zu beschreiten."
?Mit Blick auf unser Debüt beim Großen Preis von Australien 2026 benötigen wir
Partner, die - wie wir - ein starkes Fundament für nachhaltigen Erfolg schaffen
wollen", sagte Tyler Epp, Head of Commercial Strategy des Cadillac Formula 1®-
Teams.?Mit Tenneco haben wir einen bewährten Partner gewonnen, der eng mit
unseren technischen Teams zusammenarbeitet und hochwertige, zuverlässige
Komponenten liefert. Wir freuen uns sehr, Tenneco im Team willkommen zu heißen."
Das Cadillac Formula 1®-Team, unterstützt von TWG Motorsports und General
Motors, markiert ein neues Kapitel für eine traditionsreiche Marke in einer
globalen Rennserie. Das Engagement von Tenneco unterstreicht diesen Anspruch und
bringt bewährte Technologien, tiefgehende technische Kompetenz und eine
konsequent leistungsorientierte Denkweise in eines der anspruchsvollsten
sportlichen Wettbewerbsumfelder der Welt ein.
Weitere Informationen über Tenneco finden Sie unter www.tenneco.com
(http://www.tenneco.com/).
Über Tenneco LLC
Tenneco LLC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung,
Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und
den Ersatzteilmarkt. Mit unseren Geschäftsbereichen Performance Solutions, Clean
Air und Powertrain sowie DRiV Aftermarket treibt Tenneco den Fortschritt in der
globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für Leichtfahrzeuge,
Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, den Motorsport und den
Aftermarket bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.tenneco.com.
Über das Cadillac Formula 1®-Team
Das Cadillac Formula 1®-Team ist ein spezialisiertes Motorsportteam, das in der
FIA Formel-1-Weltmeisterschaft antritt. Unterstützt von TWG Motorsports und
General Motors betreibt das Team Standorte in Fishers, Indiana, und Charlotte,
North Carolina (USA) sowie in Silverstone, Northamptonshire (Großbritannien).
Mit dem klaren Anspruch, langfristig wettbewerbsfähig zu sein, baut das Cadillac
Formula 1®-Team seine Organisation von Grund auf neu auf - von der Entwicklung
leistungsfähiger Rennfahrzeuge bis hin zum Aufbau einer integrativen,
werteorientierten Teamkultur. Das Debüt in der Formula 1® ist in der Saison
2026.
Über TWG Motorsports: TWG Motorsports ist das Motorsportunternehmen von TWG
Global, das ein robustes Rennsportportfolio auf den größten Bühnen der Welt in
der Formula 1®, INDYCAR, Formel E, IMSA und NASCAR vereint. Durch strategische
Partnerschaften, zu denen auch das Cadillac Formula 1®-Team von General Motors
gehört, und durch die Beteiligung an Andretti Global, Wayne Taylor Racing und
Spire Motorsports vereint TWG Motorsports tiefgreifendes technisches Fachwissen,
bewährte Wettbewerbsvorteile und branchenführenden Geschäftssinn. TWG
Motorsports verfolgt das Ziel, auf dem höchsten Niveau des Sports zu innovieren,
zu wachsen und erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr unter TWGMotorsports.com.
Über GM: General Motors (NYSE:GM) treibt die Zukunft des Transportwesens voran
und nutzt fortschrittliche Technologien, um sicherere, intelligentere und
emissionsärmere Personenkraftwagen, Lastwagen und SUVs zu bauen. Die GM-Marken
Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC umfassen ein breites Portfolio innovativer
benzinbetriebener Fahrzeuge sowie das branchenweit größte Angebot an
Elektrofahrzeugen für den Übergang in eine vollelektrische Zukunft. Erfahren Sie
mehr unter GM.com.
Tenneco Kontakt:
Alexandra Iordache
Vice President, Global Communications
media@tenneco.com (mailto:media@tenneco.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?
(https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=df
be51eb-0ce4-47c6-b1fc-ee4e2f6cf486) source=pnr&fileGuid=dfbe51eb-0ce4-47c6-b1fc-
ee4e2f6cf486
(https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=df
be51eb-0ce4-47c6-b1fc-ee4e2f6cf486)
