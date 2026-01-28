DWS Group Aktie
Marktkap. 11,64 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Vorab-Zahlen für 2025 und erhöhten mittelfristigen Zielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Dies schrieb Tom Mills am Mittwoch nach den Eckdaten der Fondsgesellschaft./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DWS Group Hold
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,45 €
|Abst. Kursziel*:
-11,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
60,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,19%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|08:01
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
