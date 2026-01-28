DAX 24.559 -1,1%ESt50 5.955 +0,4%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.465 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,70 +1,4%Gold 5.506 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie unter Druck: Enttäuschende Cloud-Zahlen belasten den Kurs SAP-Aktie unter Druck: Enttäuschende Cloud-Zahlen belasten den Kurs
Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
62,65 EUR +2,95 EUR +4,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,64 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

Jefferies & Company Inc.

DWS Group GmbHCo Hold

10:36 Uhr
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
62,65 EUR 2,95 EUR 4,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Hold

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,10 €		 Abst. Kursziel*:
-17,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,60%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

10:36 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
12.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Ziele übertroffen DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche Bank schwach nach Zahlen - DWS mit Rekordhoch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Aktie mit Rekord
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag auf Höhenflug
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und Tochter DWS nach Zahlen vorbörslich gefragt
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Aktie legt zu
EQS Group EQS-News: Nach Rekordjahr: DWS übertrifft mittelfristige strategische Ziele und erhöht Ausblick bis 2028
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen