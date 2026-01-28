DWS Group Aktie
Marktkap. 11,64 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Hold
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,10 €
|Abst. Kursziel*:
-17,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,60%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
|10:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.