DAX24.235 +0,2%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.303 +3,3%Euro1,1716 -0,1%Öl59,85 +0,2%Gold4.329 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX tastet sich auf grünes Terrain vor Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX tastet sich auf grünes Terrain vor
Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach

19.12.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
244,50 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KB Home
51,50 EUR -1,50 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
50,10 EUR -6,01 EUR -10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
161,34 EUR 7,70 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scholastic Corp
23,60 EUR -0,60 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach den teils kräftigen Gewinnen am Donnerstag zeichnet sich für den Handelsstart am Freitag an der Wall Street eine weiter freundliche Stimmung ab. Jüngster Treiber ist die am Vortag wieder etwas entfachte Zinssenkungsspekulation, nachdem neue US-Preisdaten etwas Entspannung auf der Inflationsseite zeigten. Für das Zinstreffen der US-Notenbank im April wird am Zinsterminmarkt bereits wieder mit knapp 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung gesetzt.

Wer­bung

Konjunkturseitig sind am Freitag kaum Impulse zu erwarten. Veröffentlich wird lediglich der Index der Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan - allerdings bereits in zweiter Lesung. Ökonomen rechnen mit einem Wert von 53,5 nach 53,3 in der ersten Lesung.

Unternehmensseitig stehen FedEx und Nike mit neuen Geschäftszahlen im Blickpunkt. FedEx hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertroffen und hat zudem die Jahresprognose angehoben, allerdings nur das untere Ende. Die Aktie gibt vorbörslich auf Nasdaq.com um 1,4 Prozent nach.

Nike knicken um über 10 Prozent ein. Der Sportartikelriese rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang angesichts des weiter schwach laufenden Geschäfts in China. Dazu sank die Bruttomarge im vergangenen Quartal, weil Zölle die Produktkosten in die Höhe trieben. Das Papier verlor vorbörslich 10 Prozent.

Wer­bung

Für Oracle geht es um gut 5 Prozent nach oben, nachdem die TikTok-Mutter Bytedance Vereinbarungen zur Gründung eines neuen US-Joint-Venture formalisiert hat, an dem ein Konsortium neuer Investoren 50 Prozent halten wird, darunter auch Oracle, wie das Wall Street Journal berichtet.

KB Home hat im vergangenen Quartal weniger Häuser ausgeliefert und einen niedrigeren Gewinn verzeichnet, Die Aktie verliert 3,3 Prozent. Scholastic büßen gut 1 Prozent ein. Der Schulbuchverlag konnte seinen Gewinn im Berichtsquartal steigern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 05:50 ET (10:50 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Oracle KaufenDZ BANK
11.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Oracle KaufenDZ BANK
11.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen